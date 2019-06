Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Einbrüche in der Innenstadt

Bergisch Gladbach (ots)

In den vergangenen zwei Tagen versuchten Einbrecher in eine Gaststätte sowie in ein Juweliergeschäft in der Bergisch Gladbacher Innenstadt einzusteigen. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in einem Jugend-und-Kulturzentrum, aus dem ein Laptop entwendet wurde.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05.06.)kam es zwischen 20:00 Uhr und 09:00 Uhr zu einem Einbruch in eine kirchliche Einrichtung am Quirlsberg. Beim Eintreffen stellten die Beamten ein eingeschlagenes Fenster im Erdgeschoss sowie Glassplitter außerhalb des Gebäudes fest. Ein weiteres Fenster wurde durch hebeln beschädigt. Im Untergeschoss brachen der oder die Täter zwei Metallschränke gewaltsam auf und entwendeten einen Laptop. Auch im Obergeschoss waren Hebelspuren an den Türen ersichtlich. Die Spurensicherung wurde eingeschaltet.

Von Dienstag auf Mittwoch (05.06.) versuchten ein oder mehrere Täter in einem Zeitfenster zwischen 12:00 Uhr mittags und 11:00 Uhr des Folgetages in eine Gaststätte in der Maria-Zanders-Anlage einzubrechen. Bei dem Versuch wurde eine Außenscheibe beschädigt, ebenso stellten die Beamten eine leichte Hebelmarke am Fensterrahmen fest; der Alarm wurde nicht ausgelöst.

Ein Juweliergeschäft in der Grünen Ladenstraße gelangte ebenso ins Visier von Einbrechern. Unbekannte Täter versuchten zwischen Montag, 17:00 Uhr und Mittwoch (05.06.), 10:00 Uhr in den Verkaufsraum des Geschäfts zu gelangen. Der oder die Täter versuchten augenscheinlich die Scheiben mit einem Stein zu durchwerfen; die Beamten stellten mehrere kleine Schrammen am Schaufenster fest.

Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen können, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

