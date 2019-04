Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - zwei Schwerverletzte bei Arbeiten mit PU-Schaum

Rösrath (ots)

Zwei Männer sind am Mittwochnachmittag (24.04.) mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik gebracht worden.

Die beiden Männer (35/37 Jahre) arbeiteten gegen 17.00 Uhr an einer Poolanlage auf einem Privatgrundstück. Mit Familie und Freunden hatte man eine circa 150cm tiefe Baugrube ausgehoben und einen größeren Pool in der Erde eingelassen. Der Arbeitsraum rund um den Pool war noch nicht verfüllt, da noch Abdichtungsarbeiten erforderlich waren.

Nach ersten Erkenntnissen zündete sich der 35-Jährige eine Zigarette an, während Arbeiten mit dem PU-Schaum ausgeführt wurden. Dabei kam es zu einer Verpuffung. Zeugen mussten mit ansehen, wie die beiden Männer - teilweise brennend - die Baugrube verließen. Der 37-Jährigen konnte mittels Gartenschlauch gelöscht werden, der 35-Jährige wurde in den halb gefüllten Pool gestoßen.

Zwei Notärzte versorgten die Verletzten zunächst an der Einsatzstelle. Der 37-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Rettungsdienst brachte den 35-Jährigen in eine Kölner Klinik. (rb)

