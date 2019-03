Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Essen (ots)

45307 E.-Leithe: Am Mittwoch, 27. Februar gegen 13:30 Uhr, haben zwei Trickbetrüger einen Wasserrohrbruch in der Nähe der Straße Auf'm Kirchenland vorgetäuscht und sich so das Vertrauen einer Seniorin erschlichen.

Einer der Männer sprach die Frau vor ihrem Reihenhaus an und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Während er sie im Badezimmer ablenkte, durchwühlte der Komplize das Schlafzimmer. Die beiden Trickbetrüger erbeuteten hochwertigen Schmuck in niedrigem vierstelligen Gesamtwert. Die Männer werden "südländisch" beschrieben und sollen gutes Deutsch sprechen. Der erste soll etwa 17 bis 20 Jahre alt sein, der zweite wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





