POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen beobachteten Einbrüche

Am Vormittag sind am Dienstag zwei Einbrecher in Bensberg von einem Bewohner überrascht worden. Am Abend beobachte ein Nachbar in Nussbaum einen Einbrecher im Nachbarhaus. Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Anwohner an der Straße Klausenberg war gestern (26.03.) zwischen 09.30 - 10.30 Uhr nur kurz einen Kaffee trinken. Als er zurückkehrte, hörte er fremde Stimmen aus der Einliegerwohnung des Einfamilienhauses. Als er nachschaute, flüchteten zwei junge Männer in dunkeln Trainingsanzügen über eine Wiese in den angrenzenden Wald. Als Fluchtrichtung beschrieb der Zeuge das dortige Krankenhaus. Einer der Männer hatte eine größere Tasche auf dem Rücken geschnallt. Die Diebe hatten zuvor mehrere Türen im Haus aufgehebelt und Laptops, Designer-Handtaschen und Bargeld gestohlen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: - Anfang 20 Jahre, - schlank, - 175 cm groß, -kurze dunkle Haare, - dunkler Teint, - schwarze Trainingshosen mit weißen Streifen an der Seite, - schwarze Turnschuhe. Eine ausgelöste Fahndung und Absuche des Waldes verliefen erfolglos. Wem sind die flüchtenden Männer aufgefallen?

Am selben Abend gegen 19.40 Uhr sah ein Zeuge aus seinem Fenster in der Straße Römerfeld im Haus seiner Nachbarn einen fremden Mann in dessen Schlafzimmer. Nachdem er seine Nachbarn im Urlaub erreicht hatte, alarmierte er die Polizei. Der Unbekannte hatte erst einen Maschendrahtzaun beschädigt und dann eine rückwärtige Terrassentür des Einfamilienhauses aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, war am Abend noch nicht bekannt. Der Einbrecher hatte nach Zeugenangaben helle Haut und kurze Haare.

Hinweise zu beiden Taten und Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

