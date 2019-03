Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - 14-jähriger Radler leicht verletzt

Rösrath (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist ein 14-jähriger Fahrrad-Fahrer im Stopp and Go Verkehr auf der Hauptstraße bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Bei strömenden Regen war gestern (14.03.)gegen 17.00 Uhr ein Rösrather Schüler mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße Richtung Sülztalplatz unterwegs. Dabei übersah der Radler, dass ein vorausfahrender VW abbremste. Er selber bremste zwar auch noch voll ab, konnte allerdings einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Durch den Aufprall stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Nach Versorgung durch die Rettungskräfte, konnte der Schüler in Begleitung eines Erziehungsberechtigten nach Hause. (shb)

