POL-SO: Warstein/Wickede - Falsche Polizisten

Warstein (ots) - Auch am Mittwoch kam es in Warstein wieder zu Vorfällen mit falschen Polizisten. Fünf Zeugen meldeten sich bei der Polizei und machten Angaben zu Telefonaten von angeblichen Polizeibeamten. In allen Fällen reagierten die Betroffenen richtig. Sie ließen sich nicht auf die Anrufe ein und verständigten die Polizei. In Wickede gingen die unbekannten Täter einen Schritt weiter. Sie riefen bei einem 88-jährigen Mann an und erzählten von einem festgenommenen Dieb der 20000,-EUR bei sich getragen hatte. Dieses Geld stammt angeblich aus der Wohnung des 88-jährigen Wickeders. Als dieser erwiderte, dass das nicht sein kann, sagte der "Polizist" er käme gleich mal vorbei. Wenige Minuten später klingelte es an der Tür. Ein Mann mit einer dunklen Jacke auf der ein NRW Landeswappen am Ärmel war, stellte sich als Polizeibeamter vor. Er zeigte dem Mann auch einen echt aussehenden Dienstausweis. Dieser ließ ihn auch kurz in die Wohnung. Nach dem Hinweis des Seniors, dass er noch die Polizei anrufen wollte verließ der Verdächtige die Wohnung. Er wird als etwa 45 - 50 Jahre alt, mit lichtem, dunkelblondem Haar und schlanker Figur beschrieben. Sein Gesicht war auffallend schmal. Neben der dunklen Jacke waren dem Zeugen beige Handschuhe aufgefallen. Zeugen, denen dieser Mann ebenfalls aufgefallen ist, sollten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 melden. Die Polizei bittet dringend Vorsicht walten zu lassen wenn plötzlich und unaufgefordert Polizei anruft oder vor der Tür steht. "Ein "echter Polizist" wird es Ihnen nicht verübeln, wenn sie ihn erstmal vor der geschlossenen Haustür warten lassen, um per Telefon seine Echtheit zu überprüfen. Die richtige Telefonnummer lautet dann: 110!" (lü)

