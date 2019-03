Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Gaststätte

Leichlingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu heute (13.03.) in ein Restaurant am Ostlandweg eingebrochen.

In der Nacht zu Mittwoch (03.00 Uhr) riefen Zeugen die Polizei, weil die Eingangstür des Restaurants Ecke Kurfürstenweg offen stand. Als die Beamten eintrafen, erkannten sie auch ein aufgebrochenes Fenster an der Gaststätte. Der/die Einbrecher hatten sich so Zutritt zum Objekt verschafft. Nachdem der/die Täter die Räumlichkeiten durchsucht hatten, flohen sie durch die Eingangstür. Gestohlen wurden neben Münzgeld, sechs Flaschen Wein und ein Laptop der Marke Samsung.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder dem Diebesgut geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei zu melden. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell