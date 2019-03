Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Mofa-Fahrer leicht verletzt

Odenthal (ots)

Eine Auto-Fahrerin hat gestern auf der B506 eine Gruppe Mofa-Fahrer überholen wollen, als einer plötzlich nach links abbog. Bei dem Unfall wurde der 16-Jährige leicht verletzt.

Aus Bergisch Gladbach kommend, war gestern (12.03.) gegen 18.00 Uhr eine 32-jährige Kürtenerin mit ihrem Opel Micra auf der B506 in Richtung Bechen unterwegs. Als sie drei Mofa-Fahrer, die als Gruppe in der gleichen Richtung unterwegs waren, überholen wollte, bog einer nach links ab. Trotz einer Vollbremsung kam es zur Kollision. Der 16-jährige Roller-Fahrer gab an, dass er angezeigt habe, dass er nach links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Odenthaler leicht verletzt. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell