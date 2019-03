Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Streit in der Familie eskalierte. 37-Jähriger und Polizeibeamter leicht verletzt.

Odenthal (ots)

Ein seit Jahren immer wieder kehrender Streit hat gestern (12.03.) zu einem Polizeieinsatz geführt, bei dem es zu Widerstandshandlungen gegenüber der eingesetzten Polizeibeamten kam.

Die Beamten wurden von dem Vater des 37-Jährigen gegen 14.40 Uhr in die Straße Porzberg gerufen. Dort hatten sich seine 61-jährige Ehefrau und ihr 37-jähriger Sohn zunächst verbal gestritten. Doch dann schmiss der Sohn plötzlich mit Gegenständen herum und zerstörte eine Zimmertür. Daraufhin bat der Vater um polizeiliche Hilfe. Die Beamten konnten die Mutter nicht beruhigen. In ihrer Landessprache schimpfte sie für die Beamten unverständliche Worte. Der Sohn wollte derweil Reißaus nehmen. Als die Beamten ihn daran hindern wollten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in die sich plötzlich auch die Mutter einmischte und auf die Beamten einschlug. Der Polizist und der 37-Jährige wurden im Verlauf der Widerstandshandlung leicht verletzt.

Nach Sachverhaltsklärung wurde gegen den alkoholisierten 37-Jährigen eine Wohnungsverweisung mit einem 10-tägigen Rückkehrverbot ausgesprochen. Die immer noch aufgebrachte 61-jährige Mutter begab sich freiwillig zur weiteren Betreuung in ein Krankenhaus. (gb)

