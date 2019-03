Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 61-Jähriger fährt gegen zwei parkende Fahrzeuge

Ein Odenthaler hat gestern (11.03.) auf der Handstraße zwei parkende Fahrzeuge touchiert.

Gegen 16.30 Uhr am Nachmittag fuhr der 61-Jährige mit seinem Golf auf der Handstraße in Richtung Alte Wipperführter Straße. Laut seiner Aussage, sei er aufgrund von Gegenverkehr nach rechts ausgewichen. Dabei touchierte er einen geparkten Ford Transit. Daraufhin habe er sich so erschrocken, dass er anschließend gegen eine geparkte A-Klasse fuhr.

Leicht verletzt wurde der Odenthaler in ein Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. (gb)

