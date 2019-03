Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Gaststätte

Wermelskirchen (ots)

Von Samstag auf Sonntag ist ein Fenster eines Restaurants in der Innenstadt aufgehebelt worden.

Am Samstag (09.03.) nach Ladenschluss war noch alles in Ordnung, als der Inhaber sein Restaurant an der Straße Markt gegen 23.30 Uhr abschloss. Am Sonntag, gegen 09.00 Uhr stellte er dann fest, dass Einbrecher ein Fenster aufgehebelt hatten und die Gaststätte betreten wurde. Die Diebe stahlen vier Flaschen Wein und ein Kellnerportemonnaie mit etwas Münzgeld.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

