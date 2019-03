Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrrad Giant gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (06.03.) ein Fahrrad an einer Bushaltestelle in der Straße Kicke gestohlen.

Die Geschädigte hatte das silber/blaue Mountainbike der Marke Giant Talon am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr verschlossen an der Bushaltestelle in der Straße Kicke stehen lassen. Als sie gegen 17.00 Uhr zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Eine Nachschau in Tatortnähe blieb ergebnislos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

