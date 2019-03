Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Baumarkt

Leichlingen (ots)

Am Wochenende(09.03 -11.03.) sind Unbekannte in ein Geschäft auf der Hochstraße in Leichlingen Mitte eingebrochen.

In der Zeit von Samstag nach Ladenschluss bis Montagmorgen, 00:20 Uhr, schlugen Diebe eine Fensterscheibe im Eingangsbereich des Marktes für Tiernahrung, Haushalt und Garten ein. Sie durchsuchten sämtliche Büro- und Aufenthaltsräume, sowie den Kassenbereich im Verkaufslokal. Die Eibrecher erbeuteten eine geringe Menge an Bargeld.

Sämtliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

