Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Routinekontrolle: unter Drogeneinfluss - Drogen im Auto - Auto unversichert

Bergisch Gladbach (ots)

Nach einer Routinekontrolle musste ein Kölner am Montagabend (25.02.) seinen Heimweg ohne seinen Kleintransporter antreten.

Der Ford Transit fiel den Beamten um 22.30 Uhr auf der Handstraße auf. Bei der anschließenden routinemäßigen Kontrolle konnten die Beamten sofort Cannabisgeruch in dem Auto riechen. Passend dazu zeigte der 30-jährige Kölner mehrere körperliche Auffälligkeiten, die eindeutig auf Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Auf Vorhalt räumte er ein, am Morgen Marihuana geraucht zu haben. Im Ford fand sich der Rest in einer Tüte.

Später nahm ein Arzt eine Blutprobe. Bei der Datenüberprüfung fiel auf, dass für den Ford kein Versicherungsschutz bestand. Daher wurden die Siegel von den Kennzeichen abgekratzt und die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Betäubungsmittelgesetz und zusätzlich noch ein Verfahren wegen der Drogenfahrt. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell