Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw landet auf dem Dach

Bergisch Gladbach (ots)

Heute (19.02.) ist es gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall auf der Wipperfürther Straße gekommen. Die 28-jährige Fahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen beobachteten, wie ein auffällig fahrender Audi A3 von der Straße Steinacker nach links in Richtung Moitzfeld abbog und weiter auf die Wipperfürther Straße fuhr. Die Fahrerin touchierte während ihrer Fahrt mehrere Fahrzeuge bis sie in Höhe der Feuerwehrwache gegen einen stehenden Mini prallte. Ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei waren im Einsatz. Die verletzte Bergisch Gladbacherin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Straße war zwischen 13.40 Uhr bis 15.30 Uhr voll gesperrt. Ausgelaufendes Öl musste abgestreut und der A3 abgeschleppt werden. Seit 15.30 Uhr ist die Fahrbahn wieder einspurig befahrbar.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird zurzeit ermittelt. (gb)

