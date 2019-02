Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ladendieb stößt Ladendetektiv zu Boden und verliert dabei sein Portmonee

Bergisch Gladbach (ots)

In einem Kaufhaus an der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße hat ein Ladendetektiv gestern (18.02.) gegen 19.15 Uhr einen Dieb beobachtet. Als er ihn anspricht, flüchtet der samt Diebesgut.

Gestern am frühen Abend konnte der Ladendetektiv einen Mann beobachten, der Lautsprecher und eine Computermaus aus einem Regal nahm und in seinen Einkaufskorb legte. Danach ging er zwischen den Gängen hin und her und packte währenddessen die Ware aus dem Einkaufskorb in seinen Rucksack. Auf dem Weg zur Kasse griff er sich eine Dose Bier, die er dann als einziges an der Kasse bezahlte. Hinter dem Kassenbereich sprach der Ladendetektiv den Dieb an. Sofort versuchte der junge Mann zu flüchten. Gefolgt vom Detektiv rannte er in Richtung Ausgang zur Straße Am Alten Pastorat. Als sich die Schiebetür hinter ihnen schloss, drehte sich der Täter um, stieß den Detektiv zu Boden und rannte davon. Dabei verlor der Täter dummerweise ein Portmonee samt persönlicher Papiere.

Den 24-Jährigen aus Kirchhundem erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell