POL-RBK: Odenthal - Burscheider bei Unfall leicht verletzt

An der Einmündung Hauptstraße (L310)/ Altenberger-Dom-Straße (L101) ist gestern Morgen ein 27-Jähriger bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden.

Im Berufsverkehr war am Montag (18.02.) gegen 07.00 Uhr ein Burscheider mit seinem Daihatsu auf der Hauptstraße in Richtung Altenberger-Dom-Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung stoppte er ordnungsgemäß an der Haltlinie bis zum Stilstand ab, bevor er nach rechts auf die L101 abbiegen wollte. Dies übersah eine ihm nachfolgende 32-jährige Burscheiderin und fuhr mit ihrem Mercedes auf den Daihatsu auf.

Bei dem Unfall verletzte sich der 27-Jährige leicht. Der Burscheider lehnte einen Krankenwagen ab und wollte später selbst einen Arzt aufsuchen. Der nicht mehr fahrbereite Daihatsu musste abgeschleppt werden. (shb)

