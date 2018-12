POL-RBK: Bergisch Gladbach - zwei Fahrradunfälle in Heidkamp

Bergisch Gladbach (ots) - Gleich zwei Fahrradunfälle ereigneten sich am Mittwoch (05.12.) im Verlauf der Bensberger Straße.

Am Vormittag traf es einen 60-jährigen Bergisch Gladbacher an der Einmündung Scheidtbachstraße. Er fuhr um 11.03 Uhr auf dem rechtsseitigen Geh/Radweg in Richtung Lückerath. Im Einmündungsbereich lenkte er aus nicht geklärten Gründen plötzlich nach rechts und fuhr gegen das Heck eines haltenden Citroen. Bei dem Sturz erlitt der Radfahrer eine leichte Kopfverletzung und wollte selbstständig zum Arzt gehen. An dem Auto entstand ein geschätzter Schaden von 1.000 Euro.

Am späten Nachmittag war die Unfallstelle wenige Meter weiter an der Einmündung Hüttenstraße. Hier wollte ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer aus Siegburg um 17.23 Uhr von der Hüttenstraße nach rechts in Richtung Lückerath abbiegen. Er hielt an der Haltelinie an und schaute sich in beide Richtungen um. Beim Anfahren kam es zum Unfall mit einem von rechts kommenden "Geisterradler". Der 45-jährige Radfahrer aus Bergisch Gladbach hatte den linken Geh/Radweg entgegen der Beschilderung in Richtung Innenstadt befahren. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von gut 2.000 Euro. (rb)

