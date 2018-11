POL-RBK: Wermelskirchen - Winterunfall am Montagmorgen

VU WK Dhünn 19.11.2018 Bild-Infos Download

Wermelskirchen (ots) - Bei einem Unfall auf winterglatter Straße ist am Montagmorgen (19.11.) ein 54-jähriger Kürtener verletzt worden.

Der Volvo-Fahrer war um 06.35 Uhr auf der Hauptstraße in Dhünn in Richtung Wermelskirchen unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 30-jähriger Wuppertaler mit seinem VW Lupo in die Gegenrichtung. In einer langgezogenen Rechtskurve bremste er und der Lupo rutschte auf der glatten Straße in den entgegenkommenden Volvo.

Durch den Unfall erlitt der 64-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in das örtliche Krankenhaus. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. (rb)

