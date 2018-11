POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis/Rösrath - Erschreckendes Ergebnis - Fahrradkontrollen an der Schule

Rheinisch-Bergischer Kreis/Rösrath (ots) - Bei einer Kontrollaktion am Montagmorgen (19.11.) ist über 10% der überprüften Radfahrern die Weiterfahrt untersagt worden.

Die Kontrollen fanden rund um das Schulzentrum Freiherr-vom-Stein statt. Die Beamten nahmen 73 junge Radfahrer ins Visier. Dabei konnten bei 43 Rädern Mängel festgestellt werden. In 8 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, weil die Bremsen gravierende Mängel aufwiesen. Häufig sind zudem fehlende oder defekte Reflektoren moniert worden.

Bei einer ähnlichen Aktion waren vor wenigen Tagen in Bergisch Gladbach Paffrath von 84 überprüften Rädern 37 mit geringfügigen Mängeln versehen. In Anbetracht der erschreckenden Ergebnisse in Rösrath wird die Polizei RheinBerg ihre Kontrollen an weiteren Schulen fortsetzen.

Defekte Beleuchtungen und Bremsen gefährden die Gesundheit unserer Kinder. Daher richtet die Polizei eine Bitte an die Eltern: Überprüfen sie regelmäßig zusammen mit ihren Kindern die Räder, bevor ein Unfall passiert. (rb)

