POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Verletzte in Sand

Bergisch Gladbach (ots) - Drei Leichtverletzte waren am Mittwochmorgen (14.11.) die Bilanz nach einem Unfall auf der Herkenrather Straße.

Eine 28-jährige Citroen-Fahrerin aus Bergisch Gladbach war um 08.00 Uhr in Richtung Herkenrath unterwegs. In Sand wollte sie nach links auf den Dorfplatz abbiegen. Ein Autofahrer auf der Linksabbiegerspur in Richtung Heidkamp signalisierte ihr mittels Lichthupe, dass er auf seinen Vorrang verzichten würde. Beim Abbiegen kam es zum Unfall mit einem Smart, mit dem eine 47-jährige Odenthalerin auf der Geradeausspur in Richtung Innenstadt fuhr.

Bei dem Unfall erlitten beide Autofahrerinnen und die 18-jährige Beifahrerin in dem Smart leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen aus dem Smart in ein örtliches Krankenhaus. Die Citroen-Fahrerin wollte selbstständig zum Arzt gehen. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Tausend Euro. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell