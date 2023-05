Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Wechsel auf Führungsebene in der Polizeidirektion Oldenburg + Arne Schmidt wird künftig die Leitung der Inspektion in Oldenburg übernehmen + Michael Hasselmann folgt als Inspektionsleiter in Cuxhaven

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oldenburg (ots)

In der Polizeidirektion Oldenburg kommt es zu folgenden Personalveränderungen in der Leitung der Polizeiinspektionen Oldenburg-Stadt/Ammerland und Cuxhaven:

Kriminaldirektor Arne Schmidt wird im Herbst die Nachfolge vom Leitenden Polizeidirektor Eckhard Wache antreten und die Amtsgeschäfte als Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland übernehmen. Hintergrund ist der Eintritt von Eckhard Wache in den Ruhestand. Die Leitung der Inspektion hat er seit Juli 2013 inne.

Am heutigen Montag, 08. Mai 2023, überreichte Polizeipräsident Johann Kühme dem 53-jährigen Arne Schmidt die von Innenministerin Daniela Behrens unterzeichnete Urkunde. Arne Schmidt verändert seinen Dienstort dann künftig von Cuxhaven, wo er seit April 2018 als Leiter der Polizeiinspektion eingesetzt ist, nach Oldenburg. Auf ihn folgt wiederum als Inspektionsleiter Polizeidirektor Michael Hasselmann, der erst jüngst in sein neues Amt als Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Cuxhaven begrüßt worden ist.

Die offiziellen Amtswechsel werden im Laufe des Monats November erfolgen.

Im Übrigen gab es bereits Anfang des Monats noch folgende Personalveränderungen im höheren Polizeivollzugsdienst:

Polizeidirektor Carsten Hoffmeyer wechselte von der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch in das für Einsatz- und Verkehrsangelegenheiten zuständige Dezernat 12 bei der Polizeidirektion Oldenburg. In dieser Funktion ist er gleichzeitig auch Vertreter des Polizeivizepräsidenten. Die Nachfolge von Carsten Hoffmeyer als Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion mit Sitz in Delmenhorst wird Polizeidirektor Markus Voth übernehmen, der in den vergangenen fünf Jahren das Dezernat 13 geleitet hatte und - als ehemaliger Leiter der Polizeikommissariate Brake und Wildeshausen - in die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zurückkehrt. Neue Leiterin des für Personalangelegenheiten zuständige Dezernat 13 wird Polizeioberrätin Gerke Stüven-Knak, die bislang das Dezernat 12 geleitet hatte. Mit ihrem Wechsel konnte eine bereits bestehende Planung vorgezogen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell