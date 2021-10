Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfall mit vier Verletzten

Oberhausen (ots)

Am 21.10.2021, gegen 18:30 Uhr, ist es im Bereich Konrad-Adenauer-Allee/Lindner Straße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten gekommen. Bei einem Auffahrunfall sind drei Fahrzeuge ineinander geschoben worden.

Ein Autofahrer (24) fuhr in Richtung Stadtmitte Oberhausen. In Höhe des Kreuzungsbereiches Konrad-Adenauer-Allee/Lindnerstraße nahm er die verkehrsbedingt angehaltenen Fahrzeuge vor ihm nicht rechtzeitig wahr und fuhr auf. Dabei schob er das Auto vor ihm auf ein weiteres Fahrzeug auf. Im mittleren Fahrzeug wurde ein Beifahrer (70) sowie drei Beifahrerinnen (63, 31, 32) verletzt. Nach Erstversorgung wurden alle Personen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine der Frauen verblieb dort stationär. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 7000 Euro.

