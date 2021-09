Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Diebestour mit jähem Ende

Oberhausen (ots)

Ein 26-jähriger Mann schaffte es am Montagabend (27.09.) sich gleich mehrere Anzeigen von der Polizei abzuholen, unter anderem wegen schweren Ladendiebstahls, dem besonders schweren Fall des Diebstahls von Fahrrädern sowie wegen einer Straftat gegen das Waffengesetz.

Begonnen hatte alles damit, dass ein 23-jähriger Mann sein Fahrrad vor einem Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße in Sterkrade abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert hatte, um einzukaufen. Als er nach dem Einkauf zu seinem Rad zurückkehrte, war dieses fort. Der junge Mann ging um das Gebäude herum und entdeckte schließlich einen verdächtigen Mann, der ihm entgegenkam. Als er in die Richtung weiter ging, aus der der Verdächtige kam, entdeckte er auch sein Fahrrad. Dieses war an ein anderes Fahrrad gekettet worden. Sofort informierte er die Polizei und beschrieb, den schon kurz darauf eingetroffenen Polizisten, die verdächtige Person. Die Polizisten gingen daraufhin umgehend in den Discounter und trafen am Ausgang tatsächlich auf den Gesuchten. Bei der folgenden Durchsuchung zeigte sich, dass dieser sehr eindeutiges "Arbeitsmaterial" bei sich trug, unter anderem einen Bolzenschneider, diverse Werkzeuge für Fahrräder, Fahrradschloss-Schlüssel, einen Schlagring sowie auch andere Dinge, die er kurz zuvor in dem Laden gestohlen hatte, wie sich im Nachgang herausgestellte.

Die Schlüssel aus seinem Rucksack passten auch tatsächlich zum Schloss, an dem das Fahrrad des jungen Mannes befestigt war. Dieser konnte sein Rad nun entgegennehmen. Die Polizisten prüften aber auch das andere Fahrrad, das angeblich dem 26-jährigen Deutschen gehörte. Und siehe da: dieses war Anfang September gestohlen gemeldet worden. Der Mann, der polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten war, wurde vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell