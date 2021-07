Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Blitzermeldung für Oberhausen

Oberhausen (ots)

Täglich stellen wir an unseren Geschwindigkeitsmessstellen fest, dass Verkehrsteilnehmer sich nicht an die Regeln halten. Darum werden wir auch weiterhin täglich, an zahlreichen unterschiedlichen Stellen im gesamten Stadtgebiet, die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorgaben überprüfen.

In der kommenden Woche werden Sie uns auch hier sehen:

Montag 19.07.2021

Beethovenstraße

Dienstag 20.07.2021

Forststraße

Mittwoch 21.07.2021

Knigstraße

Donnerstag 22.07.2021

Tackenbergstraße

Freitag 23.07.2021

Landwehr

