Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kinder von Jugendlichen überfallen

Oberhausen (ots)

Am 12.07.2021, gegen 19:00 Uhr, ist es im Bereich Willy-Brandt-Platz zu einem Raubdelikt gekommen. Zwei Kinder (12/13) sind dabei von drei Jugendlichen (14) beraubt worden. Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen sucht Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Die beiden Jungs befanden sich am Hauptbahnhof in Höhe des Busbahnsteigs drei. Ein Jugendlicher sprach sie an, bedrohte die Kinder und fragte nach Bargeld. Beide verneinten und zeigten ihre leeren Portmonees vor. Zwei weitere männliche Personen kamen hinzu. Die Kinder mussten auch ihre Rucksäcke vorzeigen. Einer der Täter suchte nach Wertgegenständen, konnte jedoch nichts finden. Der Jugendliche nahm ein Mobiltelefon der Kinder mit und das Trio ging weiter in Richtung Berliner Park. Täterbeschreibung: männlich, circa 14 Jahre alt, 174-176 cm groß, dunkelhäutig, dunkel gekleidet, Gucci Cap; der zweite Täter war ebenfalls männlich, circa 14 Jahre alt, 173- 175 cm groß, dunkelhäutig, schwarz gekleidet; der dritte, männlich, circa 14 Jahre alt, 176 cm, braune, lockige Haare, er trug eine graue Jacke und eine Jeans.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell