POL-OB: Versammlung weitestgehend friedlich

Oberhausen (ots)

Die heutige (09.07.) Versammlung in der Sterkrader Innenstadt verlief weitestgehend friedlich. Nach der Auftaktkundgebung am Arnold-Rademacher-Platz (Sterkrader Bahnhof) setzte sich der Aufzug gegen 12:30 Uhr in Bewegung. Die Teilnehmerzahl belief sich auf circa 150 Personen. Nachdem Versammlungsteilnehmer Pyrotechnik gezündet hatten, kam der Aufzug kurzzeitig zum Stillstand. Nach dem Versammlungsende stellten Polizisten die Personalien eines Tatverdächtigen fest und erstatteten Strafanzeige.

