Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsbehinderungen wegen Versammlung am Freitag (09.07.)

Oberhausen (ots)

Aufgrund einer Demonstration in der Sterkrader Innenstadt am Freitag, den 9. Juli, werden Autofahrerinnen und Autofahrer gebeten, diesen Bereich in der Zeit von 11:30 bis 16 Uhr möglichst weiträumig zu umfahren. Es wird voraussichtlich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

