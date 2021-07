Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Trickdiebe erbeuten erneut Bargeld und Schmuck von Seniorin (82)

Oberhausen (ots)

Gestern, am 05.07.2021, ist eine Seniorin in Oberhausen Styrum Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen sucht dringend Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu diese Vorfall oder den Männern machen können. Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Tricks der Diebinnen und Diebe, klären Sie Seniorinnen und Senioren in der Familie über Trickdiebinnen und Trickdiebe auf, helfen Sie mit Hinweisen, die Diebinnen und Diebe zu stellen.

Zwei unbekannte Männer gaben sich in Oberhausen Styrum diesmal als Vodafone-Techniker aus. Einer der beiden angeblichen Techniker lenkte die alte Dame ab, der andere entwendete Schmuck und die Geldbörse der Seniorin. Beide Täter sind circa 25 Jahre alt, haben dunkle Haare und trugen ein zerknittertes rotes Hemd mit Vodafone-Emblem. Der erste soll circa 1,78 m groß sein, der zweite circa 1,65 m.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal davor, fremde Personen in die eigene Wohnung zu lassen. Hintergründe und Präventionstipps zu dem Kriminalitätsphänomen finden Sie unter www.polizeiberatung.de, während der Bürodienstzeiten im Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz unter 0208 8264611 oder unter www.seniorensicherheitsberatung.de

