Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Oberhausen (ots)

Nach Diebstahl in einem Ladenlokal in Mülheim an der Ruhr (4.2.2021) kam es zu mehreren unberechtigten Bargeldabhebungen mit der entwendeten EC-Karte der Geschädigten in Oberhausen und Mülheim. Dabei wurde der männliche Tatverdächtige fotografiert.

Die Ermittler vom Oberhausener KK22 fragen jetzt:

Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Hinweise können Sie telefonisch (0208 8260), per E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) oder im Internet (https://service.polizei.nrw.de/hinweis?t=unknown_suspects&id=20379&nid=62234) übermitteln

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell