Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drei Fahrradunfälle in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Das schöne Wetter lockt die Menschen nach draußen. Umso mehr weist die Polizei darauf hin, besonders vorsichtig gegenüber Fahrradfahrenden sowie Fußgängerinnen und Fußgängern zu sein. In Oberhausen ereigneten sich in den letzten zwei Tagen mehrere Unfälle dieser Art.

Am Mittwoch (02.06.), gegen 7:30 Uhr, kam es zu einem sogenannten "Dooring"-Unfall auf der Straßburgerstraße. Ein 45-Jähriger öffnete die Fahrertür seines Fahrzeugs, ohne auf mögliche Fahrradfahrer zu achten. Ein 16-jähriges Mädchen stieß infolgedessen mit ihrem Fahrrad dagegen und stürzte. Sie wurde leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt.

Am gleichen Tag, am späten Nachmittag, stieß eine 50-jährige Autofahrerin mit einer Pedelecfahrerin an der Kreuzung Am Dunkelschlag/Eichsfeldstraße in Königshardt frontal zusammen. Die 42-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstag (03.06.) zur Mittagszeit kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 35-jährigen Ford-Fahrer und einem 56-jährigen. Der Radfahrer war auf der Fernewaldstraße/Herzogstraße unterwegs und hatte vor, die Straße zu überqueren, als es zum Zusammenstoß kam. Auch er wurde leicht verletzt.

