Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rollerraub am Olga-Park

Oberhausen (ots)

Zwei Jungs, 11 und 12 Jahre alt, sind am 02.06.2021 gegen 16:00 Uhr auf der Trasse im Bereich Olga-Park beraubt worden. Jugendliche haben ihnen die Roller geraubt. Zeugen melden sich bitte beim Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Die beiden Jungen gaben an, dass sie auf dem Fußweg parallel zur Trasse mit ihrem Roller vom Skater-Park kamen und in Richtung Olgapark liefen. Auf Mitte des Weges, kamen ihnen eine Gruppe von circa neun Jugendlichen (zwischen 13-16 Jahren) entgegen. Fünf Jungen und drei oder vier Mädchen. Die Mädchen machten provokante Bemerkungen, die männlichen Jugendlichen stießen die beiden herum. Unter Beleidigungen und Androhung von Gewalt wurden den beiden schließlich die Roller entrissen. Die Gruppe entfernte sich in Richtung der Haltestelle Olga-Park. Dort sollen sie in einen Bus in Richtung Sterkrade eingestiegen sein. Es handelt sich um schwarze Metallroller, einer davon hat goldfarbene Felgen. Die Jugendlichen waren zwischen 13 und 16 Jahre alt. Auffällig war ein Mädchen mit einem dunklen Teint und einem weißen Fleck auf der Wange; einer der Jungen hatte ebenfalls einen dunklen Teint und schulterlange lockige Haare.

