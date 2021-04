Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mercedes Sprinter gestohlen - Polizei Oberhausen sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

In der Zeit vom 26.04.2021, 22:00 Uhr - 27.04.2021, 10:00 Uhr ist ein Mercedes Sprinter von einem Parkplatz an der Kampstraße 2 in Oberhausen gestohlen worden. Es handelt sich um ein weißes Fahrzeug mit Oberhausener Kennzeichen. Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell