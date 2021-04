Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: E-Scooter ohne Versicherungsschutz gefahren

Oberhausen (ots)

Am 26.04.2021, gegen 18:00 Uhr, ist ein Mann (36) auf der Christian-Steger-Straße mit einem nicht versicherten E-Sooter gefahren.

Eine Polizeistreife hielt den Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Er gab an, das Fahrzeug (Elektro-Tretroller/E-Scooter) gerade neu erworben zu haben. Eine Betriebserlaubnis für das so genannte Elektrokleinstfahrzeug konnte er vorweisen, die erforderliche Versicherungsbescheinigung dagegen nicht. Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde erstattet, die Weiterfahrt untersagt.

