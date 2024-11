POL-MFR: (1166) Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Höchstadt an der Aisch (ots) - Am Mittwochnachmittag (13.11.2024) geriet in Hemhofen (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Einfamilienhaus in Brand. Im Zuge der Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr eine tote Person auf. Gegen 14:10 Uhr meldeten Zeugen einen mutmaßlichen Brand in einem Wohnhaus in der Weiherstraße. Als alarmierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch und der Feuerwehr vor ...

mehr