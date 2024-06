Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (690) Beim Erblicken der Polizei unvermittelt aus Fenster geflüchtet - 19-Jähriger verletzte sich schwer

Heilsbronn (ots)

Am Samstagvormittag (29.06.2024) unternahm ein 19-jähriger Mann in einer Asylbewerberunterkunft in Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) beim Erblicken einer Polizeistreife einen unvermittelten Fluchtversuch durch ein Fenster im zweiten Obergeschoss. Der Mann stürzte und erlitt eventuell lebensgefährliche Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn suchten den 19-Jährigen kurz nach 11:00 Uhr in seiner Wohnung in der Heilsbronner Straße auf. Anlass war ein Ermittlungsersuchen (Vernehmung) wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen (Fahren ohne Fahrschein). Beim Erblicken der Polizeibeamten rannte der Mann unvermittelt zum Fenster (2. OG), sprang auf einen Dachvorsprung und stürzte im Anschluss von diesem zu Boden.

Ein hinzugezogener Notarzt stellte fest, dass der Betroffene möglicherweise lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der 19-Jährige kam daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

