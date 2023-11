POL-MFR: (1310) Unfall im Einmündungsbereich - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (09.11.2023) ereignete sich auf dem Nürnberger Messegelände ein schwerer Betriebsunfall. Ein 55-jähriger Mann zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu. Der 55-Jährige führte gegen 16:00 Uhr Arbeiten in einem Gebäude durch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf einer Treppe zu Fall und stürzte in der Folge aus mehreren Metern Höhe in das Treppenauge. Durch die ...

