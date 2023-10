POL-MFR: (1247) Spaziergängerin mit Messer bedroht - Zeugenaufruf

Bad Windsheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag (26.10.2023) auf Freitag (27.10.2023) stellten Zeugen im Bereich Illesheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) einen brennenden Pkw am Straßenrand fest. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 00:05 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen ...

mehr