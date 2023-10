Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1191) Schule in Fürth beschmiert - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Zwischen Freitagabend (13.10.2023) und Montagmorgen (16.10.2023) beschmierten Unbekannte ein Schulgebäude im Fürther Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachten Unbekannte an einem Schulgebäude in der Tannenstraße Schriftzüge mit politischem Inhalt an. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 759050 zu melden.

