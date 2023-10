POL-MFR: (1143) Fußbruch führte zu mehreren Cannabis-Plantagen und Schwarzpulver

Nürnberg (ots) - In den frühen Donnerstagmorgenstunden (05.10.2023) brachen Unbekannte in eine Apotheke im Nürnberger Stadtteil Großreuth bei Schweinau ein. Die Unbekannten entwendeten Bargeld und Lebensmittel. Unbekannte verschafften sich in den frühen Morgenstunden, vermutlich zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einer Apotheke im Sankt-Gallen-Ring in Nürnberg. Die Höhe des ...

mehr