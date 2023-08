POL-MFR: (903) Fahrradfahrer stürzt über einen auf der Straße liegenden Gegenstand und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am Sonntagabend (30.07.2023) belästigte ein unbekannter Mann eine Frau am Fürther Quellensteg. Die Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen. Die Frau war kurz nach 18:00 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang der Pegnitz unterwegs. Als sie den Quellensteg überqueren wollte, fuhr ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad an sie heran, umarmte sie von hinten und griff ihr an das Gesäß. Im Anschluss fuhr er in ...

