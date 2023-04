POL-MFR: (472) Betäubungsmittel in Taxi mitgeführt - Fahrgast festgenommen

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Dienstag (18.04.2023) auf Mittwoch (19.04.2023) nahm die Polizei in der Nürnberger Innenstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Gegen 01:30 Uhr fiel einer Streife der Zivilen Einsatzgruppe (ZEG) ein Mann auf, der sich in verdächtiger Art und Weise am Schloss eines am Bahnhofsplatz abgestellten Fahrrades zu schaffen machte. Kurz darauf ...

