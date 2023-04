Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (470) Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Erlangen - Zurückliegende Einbrüche in Hofläden geklärt

Erlangen (ots)

In der Zeit zwischen dem 30.12.2022 und dem 13.01.2023 kam es zu mehreren Automatenaufbrüchen in Hofläden in Mittelfranken. Die Kriminalpolizei Erlangen konnte im Zuge ihrer Ermittlungen zwei Tatverdächtige überführen. Der Ermittlungsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden 23-Jährigen.

Wie unter anderem mit Meldung 11 vom 02.01.2023 berichtet, hatten zunächst unbekannte Täter im oben genannten Zeitraum einen Hofladenautomaten in Obermichelbach (Lkrs. Fürth) aufgebrochen und Bargeld daraus entwendet. Insgesamt elf ähnlich gelagerte Fälle häuften sich im Verlaufe des Januars 2023 an, weswegen beim zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen eine Arbeitsgruppe zur Aufklärung der Taten eingerichtet wurde.

Durch die detaillierte Auswertung von Spuren an den einzelnen Tatorten sowie durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen entstanden für die Ermittler Anhaltspunkte, dass es sich bei diesen Taten um die gleiche Tätergruppierung handeln könnte. Im weiteren Verlauf fokussierten sich die Ermittlungen gegen einen 23-jährigen Mann und eine 23-jährige Frau. Noch im Februar 2023 erließ das Amtsgericht Erlangen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Erlangen Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen.

Am 26.02.2023 gelang den Ermittlern in Zusammenarbeit mit Beamten der Zivilen Einsatzgruppe der Zentralen Ergänzungsdienste Traunstein die Festnahme des Duos in Freilassing. Die beiden müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls verantworten. Inwiefern die beiden für andere ähnliche Fälle in Bayern und weiteren Bundesländern in Betracht kommen, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Seit März 2023 ereigneten sich in Mittelfranken etwa ein Dutzend weitere vergleichbare Taten. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauern derzeit noch an.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell