Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (469) Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (18.04.2023) auf Mittwoch (19.04.2023) nahm die Polizei in der Nürnberger Innenstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Gegen 01:30 Uhr fiel einer Streife der Zivilen Einsatzgruppe (ZEG) ein Mann auf, der sich in verdächtiger Art und Weise am Schloss eines am Bahnhofsplatz abgestellten Fahrrades zu schaffen machte. Kurz darauf schob der Mann das Fahrrad davon. Eine hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte kontrollierte den 39-Jährigen. Hierbei stellten die Polizisten Aufbruchswerkzeug und ein durchtrenntes Fahrradschloss fest.

Daraufhin stellten die Beamten das Fahrrad im Wert von mehreren Hundert Euro sicher und nahmen den mutmaßlichen Dieb fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell