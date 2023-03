POL-MFR: (332) Gestohlenes Auto in Tschechien aufgefunden - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - In der Nacht von Freitag (10.03.2023) auf Samstag (11.03.2023) entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil in Fürth Unterfürberg. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Das Wohnmobil der Marke Citroen (Clever Vans) mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-YB143 war in der Unterfürberger Straße auf einem Parkstreifen entlang der Straße abgestellt. Im Zeitraum von etwa Mitternacht bis 08:30 Uhr in der Früh ...

