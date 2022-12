Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1557) Politisch motivierte Schmiererei im Erlanger Süden - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am späten Dienstagabend (27.12.2022) beschmierten bislang unbekannte Täter eine Mauer im Erlanger Süden. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen.

Die Unbekannten brachten mutmaßlich im Zeitraum von 22:45 Uhr bis 23:00 Uhr ein rund drei Meter langes Graffito an einer Mauer in der Michael-Vogel-Straße an. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell