POL-MFR: (1405) Einbruch in Einfamilienhaus in Höchstadt a.d. Aisch - Zeugen gesucht

Stein (ots) - Am Samstagabend (19.11.2022) belästigte ein 37-jähriger Mann eine Jugendliche in einem Freizeitbad in Stein (Lkrs. Fürth) in sexueller Art und Weise. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete er Widerstand. Die Geschädigte hielt sich gegen 21:15 Uhr, gemeinsam mit einer Freundin, im Schwimmerbecken des Freizeitbads auf. Der spätere Beschuldigte ...

mehr