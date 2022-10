POL-MFR: (1288) Diebstahl aus Pkw rasch geklärt - Festnahme

Gollhofen (ots) - Ein Mann versuchte am Montag (17.10.2022) vergeblich, in einer Bankfiliale in Gollhofen (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) einen höheren Bargeldbetrag abzuheben. Da der 62-Jährige daraufhin in Aussicht stellte, die Bank zu überfallen und mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantierte, folgten die Festnahme sowie die anschließende ...

