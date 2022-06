POL-MFR: (715) Handfeste Auseinandersetzung am Busbahnhof

Nürnberg (ots) - Am Samstagmorgen (04.06.2022) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen zwei Männer und eine Frau in Gewahrsam, die zuvor Widerstand geleistet haben. Gegen 06:55 Uhr teilte ein Zeuge einen Streit zwischen mehreren Personen in der Breiten Gasse mit. Die ...

