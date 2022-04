Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (520) Schadensträchtiger Brand in Schnaittach- Zeugen gesucht

Lauf an der Pegnitz (ots)

Wie mit Meldung 516 vom 24.04.2022 berichtet, war in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23./24.04.2022) aus bislang ungeklärter Ursache in der Bücherei in Schnaittach ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Kurz nach Mitternacht verständigte am Sonntag ein Zeuge Polizei und Feuerwehr, dass er im Dachstuhl der Bücherei am Marktplatz ein Feuer bemerkt habe.

Der Brand war durch zahlreiche Freiwillige Feuerwehren aus der Umgegend bald gelöscht, jedoch dürfte sich der entstandene Schaden nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Die Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt derzeit in alle Richtungen und bittet deshalb eventuelle Zeugen, die im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 00:30 Uhr Verdächtiges in der Nähe der Bücherei beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

/ Rainer Seebauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell